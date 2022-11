La fédération générale de l’enseignement secondaire s’attache à sa décision de ne pas remettre les notes à l’administration

Le secrétaire général de la fédération générale de l’enseignement secondaire, Lassaad Yaacoubi, a déclaré mardi à Hammamet, à l’issu des travaux de la commission administrative sectorielle, que la commission a affirmé son attachement à sa décision de retenir les notes et de ne pas les remettre à l’administration et de se contenter de les donner aux élèves.

Afin de réussir cette décision, Yaacoubi a expliqué, dans une déclaration à la TAP, que des réunions seront organisées avec les enseignants pour les sensibiliser davantage à la situation économique et sociale de l’enseignant.

Yaacoubi a souligné que la fédération générale de l’enseignement secondaire appelle le ministère de tutelle à lancer des négociations sérieuses et à approfondir l’examen des dossiers pour trouver des solutions répondant aux attentes des différentes parties. Des concertations auront lieu pour examiner d’autres formes de militantisme en cas de non réponse à leur appel à négociation.

Parmi les revendications firgurent notamment la mise en œuvre d’un certain nombre de dispositions de l’accord entre le ministère et la fédération générale de l’enseignement secondaire depuis 2019, en plus des nouvelles revendications qui concernent essentiellement l’augmentation des primes.