Deux nouvelles unités de rééducation cardiaque à « Farhat Hached » et Sahloul de Sousse

eux nouvelles unités de rééducation cardiaque sont entrées en exploitation hier mercredi à l’hôpital universitaire Sahloul et à l’hôpital universitaire Farhat Hached à Sousse.

Selon un communiqué du ministère de la Santé, la création de ces nouvelles structures vise à assurer un accompagnement aux patients cardiaques suite à un infarctus et à une intervention chirurgicale.

Ainsi, le patient suivra des exercices physiques et bénéficiera d’un soutien psychologique, d’une éducation sanitaire et d’une nutrition adaptée dans le cadre de ces unités gérées par une équipe pluridisciplinaire.

Le communiqué précise que l’unité de l’hôpital Sahloul est équipée de dispositifs modernes ayant coûté 240 000 dinars.

Quant à l’unité de l’hôpital Farhat Hached, elle comprend des espaces dédiés aux exercices, ainsi que des ateliers de cuisine et de jardinage, afin de favoriser l’intégration physique et psychologique.

Selon la même source, ce projet contribuera à améliorer les chances de rétablissement et de suivi continu pour les patients cardiaques, tout en réduisant le risque de récidive des crises cardiaques.

