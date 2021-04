Entrepreneuriat vert, bleu et circulaire : Le projet INDIMEJ envisage l’accompagnement de 27 porteurs d’idées de projet

Vingt-sept porteurs d’idées de projets innovants en économie verte, bleue et circulaire auront l’opportunité d’accès à un parcours de formation, d’accompagnement et de coaching afin de concrétiser leurs ambitions entrepreneuriales, à travers le projet INDIMEJ pour l’inclusion économique et sociale des jeunes et des femmes en Tunisie.

Ce projet, Cofinancé par le ministère de l’Intérieur d’Italie et mis en place par l’ONG italienne CIES par le biais de son siège en Tunisie et en partenariat avec l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS), vise à contribuer à lutter contre les causes profondes de la migration tout en promouvant le développement socio-économique en Tunisie, précise CIES sur sa page Facebook.

Ce projet vient de lancer un appel à candidatures pour soutenir 27 start-ups innovantes qui s’inscrivent dans l’économie verte, bleue et circulaire.

Il assurera aux candidats sélectionnés un programme de formation en création des Startups innovantes articulé autour de sessions, notamment, de formation technique sur l’économie verte, bleue, circulaire et l’économie sociale et solidaire, un accompagnement personnalisé dans la conception et l’élaboration d’un modèle d’affaires et une formation théorique en création d’entreprise.

Ce programme prévoit par ailleurs un accompagnement personnalisé à la rédaction des plans d’affaires, un accompagnement de proximité dans la phase de constitution de Startup, des séances de mentorat post-création, une opportunité de financement jusqu’ à 4000 euros ainsi que des bourses de formation technique spécialisée.

Les zones d’intervention sont le Grand Tunis (Les municipalités de Jdaida (La Manouba), Mhamedia (Ben Arous), Raoued (l’Ariana)), Nabeul (Les municipalités de Nabeul, Menzel Bouzelfa, Takelsa) et Bizerte (Les municipalités de Bizerte, El Alia, Ras Djebel).

L’appel à candidatures n’est ouvert qu’aux personnes porteuses d’une idée de startup innovante verte, bleue, ou en économie circulaire, âgées entre 18 et 34 pour les jeunes hommes et sans limite d’âge pour les femmes, de nationalité tunisienne et résidentes à l’un des gouvernorats cibles. L’appartenance à l’une des municipalités partenaires du projet est un atout.

Les idées de micro-entreprises commerciales ne seront pas retenues.

Pour candidater il faut remplir le formulaire d’inscription en ligne sur le lien suivant :httpss://docs.google.com/…/1FAIpQLSfQZlVte4f…/viewform… et le dernier délai est fixé le 07 mai 2021.