Entreprises japonaises en Tunisie: Des investissements de 345 MD et 6000 opportunités d’emploi

Une délégation d’hommes d’affaires japonais composée d’une vingtaine de chefs d’entreprise actifs dans le domaine des industries manufacturières, logistiques ainsi que dans celui de l’agriculture biologique, est attendue en Tunisie à l’effet de prendre le pouls du climat d’investissement dans le pays.

‘’Nous désirons renforcer la coopération tuniso-japonaise, car il s’agit de l’un des pays les plus importants qui encouragerait les investissements étrangers en Tunisie’’ a déclaré le directeur général de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA), Abdelbasset Ghanmi.

‘’D’autant plus que la Tunisie a des expériences réussies avec un certain nombre de grandes entreprises japonaises qui ont investi en Tunisie dans des domaines importants tels que les composants automobiles’’, a-t-il ajouté.

En effet, il existe 13 entreprises japonaises en Tunisie qui sont, actuellement, actives dans le domaine des industries manufacturières avec une valeur d’investissement totale de plus de 345 millions de dinars et occupent environ 6000 lieux de travail.Il a, également, souligné que les investissements japonais ne se limitent pas aux secteurs des industries manufacturières, mais il existe aussi d’autres investissements dans ceux de l’énergie et des services.

Concernant les législations relatives aux investissements étrangers en Tunisie, il a indiqué que la loi permet aux étrangers d’investir dans plusieurs secteurs, soulignant qu’il s’agit d’un secteur qui est, souvent, révisé afin de correspondre aux évolutions internationales et de répondre aux exigences des investisseurs.

En Tunisie, on trouve plus de 3400 entreprises étrangères dans de nombreux secteurs, principalement dans les secteurs des industries manufacturières et dans les secteurs des industries électriques et mécaniques et les composants automobiles, et “nous cherchons à soutenir et à diversifier les sources d’investissement et à les orienter vers des secteurs à grande valeur ajoutée et vers des zones de développement régional”, a-t-il assuré.

Tikad 8 est l’une des plus grandes manifestations entre le Japon et l’Afrique, et elle se tiendra en Tunisie en 2022, et c’est un événement important qui permettra à la Tunisie d’être promue comme un lieu privilégié pour l’investissement.

De son côté, le président de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-japonaise, Hedi Ben Abbas, a révélé, dans une déclaration accordée à Africanmanager ar, que la Tunisie s’apprête à recevoir 18 hommes d’affaires de grandes entreprises japonaises afin de découvrir le climat des investissements en Tunisie ainsi que de rechercher des partenariats dans de nombreux secteurs.