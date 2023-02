Entretien téléphonique du ministre des Affaires étrangères avec son homologue syrien

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, a eu, mercredi, un entretien téléphonique avec le ministre syrien des Affaires étrangères et des Expatriés, Faisal Mekdad.

L’entretien a été l’occasion de réitérer les sincères et profondes condoléances de la Tunisie suite au violent séisme qui frappé plusieurs régions de la Syrie.

Le ministre des Affaires étrangères a fait part de la solidarité de la Tunisie avec la Syrie ainsi que sa volonté à continuer à contribuer aux efforts visant à atténuer les répercussions de cette catastrophe.

Il a, en outre, vivement salué « les relations fraternelles de longue date entre la Syrie et la Tunisie et sa volonté de renforcer sa représentation diplomatique à Damas de manière à répondre au mieux aux intérêts communs des deux pays et peuples frères « , indique le département des Affaires étrangères.

Lundi, le président de la République, Kaïs Saïed, a adressé un message de condoléances au président syrien, Bachar Al-Assad, suite au séisme dévastateur.

Il a, également, donné ses instructions en vue d’acheminer des aides humanitaires urgentes en plus de l’envoi d’équipes de secours et sauvetage ainsi qu’un staff médical spécialisé en signe de solidarité avec le peuple syrien.