Entretien téléphonique entre le ministre des AE et son homologue libyen

Le ministre des Affaires étrangères Othman Jerandi, a eu, jeudi, un entretien téléphonique avec son homologue libyen Mohamed Taher Siyala consacré au renforcement de la coordination entre les deux pays au Conseil de sécurité des Nations unies sur le dossier libyen, la Tunisie étant membre non permanent de cette instance onusienne.

L’accent a été mis sur la nécessité d’intensifier les concertations entre la Tunisie et la Libye sur nombre de dossiers d’intérêt commun aux niveaux bilatéral, régional et international, précise vendredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

L’entretien a également été l’occasion d’échanger les points de vue sur le processus politique en Libye. Le Chef de la diplomatie libyenne a dans ce sens fait part de la « satisfaction de la partie libyenne de l’issue des dernières négociations de Genève », mettant en exergue l’importance du dialogue inter-libyen tenu à Tunis et qui a « constitué une étape cruciale pour le début du dénouement politique en Libye ».

« Les Libyens sont déterminés à faire réussir les résultats du dialogue », a-t-il affirmé, soulignant la volonté de maintenir une coordination continue avec la Tunisie afin de préserver les intérêts de son pays dans les instances régionales et internationales.

Pour sa part, Othman Jerandi a réaffimé le soutien inconditionnel de la Tunisie à la Libye et son « entière disposition à agir au niveau bilatéral et au sein des organisations régionales et internationales pour appuyer ce pays frère et soutenir son processus politique jusqu’au bout » afin de « rétablir la stabilité et la prospérité du peuple libyen et de la région tout entière ».

