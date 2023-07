Environ 5 millions d’euros pour le programme d’emploi «Elife»

Mercredi 26 juillet 2023, une convention de don de 4,9 millions d’euros a été signée entre la Fondation Tunisienne pour le Développement et la Société d’Investissement pour l’Emploi afin de mettre en œuvre le projet « Elife » à Tozeur, Sidi Bouzid et Kairouan.

Ce projet permettra la mise en place et l’activation de 3 nouveaux centres « Elife » dans les zones du centre et du sud de la Tunisie en plus des quatre centres technologiques qui fonctionnent depuis un certain temps (Siliana, Beja, Kef et Djerba) et permettra d’ici la fin des trois années suivant sa mise en place de créer plus de 1300 postes d’emplois.

1500 emplois et 180 startups

Selon le président de la Fondation Tunisienne pour le développement, Badreddine Ouali, les centres d’Alife dans les gouvernorats de Beja, Siliana, Kef et Djerba, ont réussi à créer environ 1500 emplois et 180 startups, dont la moitié opérationnelles.

Il a souligné que ces projets ont de nombreux partenaires tels que le gouvernement et les pays de l’Union européenne, notamment l’Allemagne et la France, précisant que l’accord signé avec la Banque allemande de développement financera 70% des trois nouveaux centres de Kairouan, Sidi Bouzid et Tozeur, totalisant une enveloppe de 5 millions d’euros.

Ces centres contribueront à fournir 1300 emplois, ce qui indique que les centres « Elife » ont atteint un taux d’intégration d’environ 70%, ainsi qu’à aider les jeunes qui n’ont pas de diplômes scientifiques de formation professionnelle et d’intégration sur le marché du travail.

L’ouverture des quatre centres (3 au nord-ouest et un à Djerba) incitera la Société d’investissement pour l’emploi à se rendre dans les zones non encore couvertes, notamment les régions centrales (Sidi Bouzid et Kairouan) et le centre-ouest (Tozeur).

Faciliter le recrutement des jeunes chômeurs

Le projet « Elife » (Tozeur-Sidi Bouzid-Kairouan), mis en œuvre par la Fondation Tunisienne pour le Développement en partenariat avec la société « la Facilité Investissement pour l’emploi », vise à rendre aisé le recrutement des jeunes chômeurs, notamment dans les gouvernorats à fort taux de chômage, en proposant une formation innovante en adéquation avec les besoins du secteur afin de renforcer leur employabilité et de les aider à s’intégrer économiquement et socialement.

A l’issue de la formation, ces centres seront des lieux de culture, d’échanges et d’accès facile aux nouvelles technologies.

Depuis l’ouverture du premier Centre Elife à Siliana le 24 juin 2019, plus de 25000 personnes ont pu bénéficier de divers services tels que la formation aux métiers du numérique et de l’industrie, le soutien à l’entrepreneuriat, ainsi que l’accès à des événements culturels et des défis scientifiques.

La Facilité investissement pour l’emploi financera environ 4,9 millions d’euros sous forme de subventions pour la construction de 3 nouveaux centres Elif dans les gouvernorats de Tozeur, Sidi Bouzid et Kairouan.

La Facilité Investissements pour l’emploi est un mécanisme d’investissement créé par la KfW dans le cadre de l’initiative spéciale « Travail décent pour une transition juste » du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).