Épuisement du stock de poulpes dans le gouvernorat de Médenine

Lors d’un reportage diffusé le week end dernier au journal de 20 heures par la première chaine de la télévision tunisienne Watania 1, les pêcheurs de poulpes dans le gouvernorat de Médenine se sont plaints du recul considérable enregistré cette année et pour la deuxième année consécutive par la pêche et la production de poulpes dans les zones régionales de pêches, à Djerba, Zarsis et Ben Guerdane.

Ils ont attribué cette baisse au changement climatique tandis que les services régionaux du ministère de l’agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques ont aussi pointé du doigt la pêche anarchique, clandestine et interdite durant la période de repos biologique s’étendant du 15 mai au 15 octobre, ce qui affecte le renouvellement naturel des populations de poulpe.

Atteignant deux cent tonnes (200), en 2010, avant la révolution, la production de poulpes dans le gouvernorat de Médenine a chuté cette année à moins de 20 tonnes, soit une chute de l’ordre de 90%, accompagnée par une hausse remarquable du prix des poulpes dans les marchés et une baisse des quantités exportées.