ES Sahel: le gardien de but Rami Gabsi testé positif au coronavirus

Le gardien de but de l’Etoile Sportive du Sahel, Rami Gabsi a été testé positif au coronavirus, a annoncé le club sur sa page officielle facebook, mercredi soir.

Les autres tests menés sur l’équipe et le staff technique et administratif sont négatifs, à l’exception de l’accompagnateur de l’équipe Anis Nasri et du préparateur physiqu, Aymen Habibi, testés postiifs souligne la même source.

La formation étoilée rappelle-t-on, s’envole jeudi pour Eswatini (ex-Swaziland) ou elle disputera le match aller du dernier tour préliminaire (barrages) face à Young Buffaloes, dimanche 14 février dans la ville de Manzini à partir de 14h00 (heures tunisiennes)

La rencontre sera dirigée par l’arbitre des Iles Comores, Ali Mohamed Abdelaid.

Le match retour aura lieu le 21 février au stade Taieb M’hiri de Sfax à partir de 16h00 et sera arbitré par l’égyptien Ibrahim Noureddine.

- Publicité-