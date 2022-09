Escale, en Tunisie, du bateau croisière de luxe «The World»

Evènement marquant dans le grand retour des bateaux de croisière en Tunisie, le paquebot de luxe « The World » fera escale pour la première fois dans notre pays, au large de la Goulette, samedi 1er octobre et dimanche 2 octobre 2022, rapporte des médias tunisiens.

Ce « bateau résidentiel privé » de très haut standing, navigue continuellement autour du globe et héberge 165 appartements- cabines achetés exactement de la même façon que l’on achète un appartement en ville pour un montant minimum de 3 millions de dollars chacun.

Les copropriétaires résidents du paquebot « The World », 142 familles, sont originaires d’une vingtaine de pays : Amérique du Nord (49%), divers pays européens (36%) et l’Asie, l’Australie et l’Afrique du Sud (15%).

Ils décident ensemble, chaque année, de son itinéraire pour visiter le monde ensemble.

Un programme spécial a été concocté de manière à permettre à ses passagers de découvrir la Tunisie avec tous les honneurs réservés à des hôtes de marque.