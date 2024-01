Espagne: Le FC Barcelone ramène une victoire tirée par les cheveux de Las Palmas

Le FC Barcelone a souffert mais a réussi à ramener les trois points de la victoire de son déplacement à Las Palmas (2-1), reprenant la troisième place du championnat d’Espagne au terme de la 19e journée.

L’équipe de Xavi Hernandez devait impérativement s’imposer pour rester au contact des deux coleaders, le Real Madrid et son surprenant voisin Gérone, victorieux la veille. Avec 41 points au compteur, le Barça reste à sept longueurs derrière le duo.

Les Catalans, méconnaissables, ont pourtant concédé l’ouverture sur un but de Munir El-Haddadi, enfant du club formé à la Masia, qui a profité de l’attentisme de la défense adverse pour tromper Inaki Pena à la 12e minute.

Galvanisés par ce but, les insulaires ont accentué la pression sur la défense du Barça, sans toutefois réussir à faire le break. Mais s’ils sont rentrés au vestiaire avec ce petit avantage, ce n’était pas immérité au vu du manque d’enthousiasme des Blaugranas. Toujours sur un petit rythme, ces derniers ont toutefois tenté de presser haut et c’est justement grâce à une récupération haute qu’ils sont revenus

à hauteur de leurs hôtes, un peu naïfs sur le coup.

Après un dégagement fortuit de la défense sur l’arrière de la tête de Lewandowski, les Catalans ont récupéré le cuir et Ferran Torres, très opportuniste, a signé le but de l’égalisation (55e).

En dépit d’une domination territoriale à outrance, le Barça a manqué de tranchant et n’a pas forcément cherché à s’exposer aux contres adverses, semblant se contenter de ce partage de points.

A douze minutes de la fin, Xavi a lancé dans le grand bain sa recrue hivernale brésilienne Vitor Roque, dont la licence avait été validée la veille, à la place du buteur dans l’espoir de trouver la faille dans la défense compacte de Las Palmas.

Le jeune Brésilien (18 ans) s’est retrouvé à l’aise avec des combinaisons prometteuses avec Joao Félix et Lamine Yamal, eux aussi entrés en cours de match. Par deux fois, il a failli marquer mais a buté sur Pena (79e, 82e).

Alors qu’on s’acheminait vers un match nul, le Barça a obtenu un penalty discutable assorti d’un carton rouge pour le milieu de Las Palmas Daley Sinkgraven.Gündogan a transformé le penalty et évité la crise au Barça, qui remonte sur la troisième marche du podium cédé en début de soirée à l’Athletic

Bilbao, vainqueur 2-0 sur la pelouse du Séville FC.

