Foot – Ligue des champions (4e J/Gr D) : l’Espérance de Tunis concède sa première défaite face au Zamalek (1-3)

L’Espérance sportive de Tunis a concédé sa première défaite en phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football en s’inclinant devant l’équipe égyptienne de Zamalek 3-1), mardi, au stade Borj El Arab, à Alexandrie, pour le compte de la 4e journée du groupe D.

Les sang et or dont un point aurait suffi pour valider leur ticket pour les quarts de finale dès cette journée, ont été cueillis à froid par les Egyptiens qui ont ouvert le score dès la 9e minute grâce à Seif Farouk Jaafar, avant que ces derniers ne doublent la marque à la 29e sur un penalty transformé par Ahmed Sayed Zizou.

Les protégés de Nabil Maaloul ont ensuite réduit la marque à la 57e grâce à Riadh Benayad sur une passe décisive de Ghaylène Chaalali, mais les Zamalkaouis ont triplé la mise dans le temps additionnel sur une tête plongeante de Seifeddine Jaziri (90+1).

Dans l’autre match du groupe, les Algériens du CR Belouizdad se sont imposés devant les Soudanais d’Al Merrikh (1-0), sur un but de Mohamed Belkhir (36e).

Malgré cette défaite qui intervient après trois victoires consécutives, le représentant tunisien conserve son leadership avec 9 points devant Belouizdad (6 points), tandis que Zamalek occupe la troisième place (4 points) devant Al Merrikh (4 points).

Lors des trois précédentes journées, l’Espérance de Tunis avait battu Al Merrikh du Soudan (1-0), le CR Belouidad (0-1) et le Zamalek d’Egypte (2-0).

