Espérance ST: le préparateur physique testé positif au Covid-19

Le préparateur physique de l’Espérance de Tunis, Mohamed Sabri Bouazizi a révélé, mardi, sur sa page facebook, qu’il a été testé positif au Covid-19.

« Après les tests effectués…je suis positif au Covid-19. Je me suis directement mis en confinement pour éviter de transmettre le virus aux autres », a-t-il écrit.

L’Espérance de Tunis avait annoncé lundi que l’entraineur-adjoint Majdi Traoui avait été testé positif au Covid-19 tandis que le médecin de l’équipe Yassine Ahmed, qui était en contact direct avec lui, avait été placé en quarantaine.

Le club avait précisé que tout le groupe, joueurs, staff technique et accompagnateurs, avait subi, à la veille de la finale de la coupe de Tunisie face à l’US Monastir, des tests de dépistage sous le contrôle de la commission médicale de la fédération tunisienne de football qui s’étaient avérés tous négatifs.

Le médecin Yassine Ben Ahmed et l’entraîneur Mouine Chaabani qui avaient ressenti quelques symptômes, avaient effectué lundi un deuxième test et les résultats sont attendus mardi, ajoute le club.