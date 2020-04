Dans cette atmosphère où le morbide le dispute au délétère et où, beaucoup cèdent à la désespérance, une voix s’élève, stoïque mais par endroits fataliste, pour prêcher ce dont nous avons le plus besoin : espérer et s’attacher les uns aux autres. Une préconisation que l’on doit au réalisateur de télévision Moncef Mkacher. Et il sait ce qu’il dit pour avoir escorté et accompagné les Tunisiens, de fastes années durant.

« État des lieux

Un virus pernicieux rôde autour de nous. Très méchant, il ne pardonne pas.

Il a mis à genoux les plus grands de ce monde.

Il se présente au pays tel une lame de fond qui sur un bateau nous prend au flanc dans une mer déchaînée que l’on n’a pas prévue et où personne ne peut vous porter secours.

Il faut donc s’accrocher aux bastingages, se recroqueviller, attendre et accuser le coup.

Le bateau qui nous prend est ce qu’il est, comme il est.

Son état et ses équipements qui ont été négligés -ou pas- par période de beau temps, ne sont plus à l’ordre du jour.

Armer ou désarmer, il faut faire avec.

Ce qui est fait est fait.

Les milliers de médecins et autres compétences que nous n’avons pu retenir et qu’on a poussés à la sortie, pèsent lourdement.

Les seniors expérimentés et encore très actifs ont été regardés dédaigneusement et démis par des margoulins qui s’exhibent comme ils peuvent en se heurtant à une infinité de problèmes que le pays à connu et qui ont trouvé solutions.

La « Rentabilité financière » recommandée et imposée coûte que coûte, montre ses limites et son inefficacité.

Attachez-vous, le noir de la nuit tombe en plein jour.

Armez-vous d’amour et d’humour

Gardez les yeux ouverts

Demain le soleil viendra.

Car Rien ne vaut la vie, même les vauriens sont en train de le comprendre.

Il s’agit de garder le souffle……vous m inspirez énormément »