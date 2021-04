Eté 2021: Plans de rationalisation de la consommation de l’eau potable et de l’eau d’irrigation

Le transfert de 750 mille m3 par jour du barrage de Sidi El Barak au barrage de Sejnane, pour faire face à la rareté des ressources en eau et au déficit hydrique que connait le pays et la programmation de l’approvisionnement en eau durant l’été prochain, telles sont les principales décisions adoptées lors d’une séance de travail consacrée aux préparatifs de la saison estivale 2021, selon un communiqué du ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche publié mercredi.

- Publicité-

Présidant la séance de travail tenue mardi, le ministre par intérim de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Mohamed Fadhel Kraiem a recommandé l’élaboration d’un programme pour la création d’une quatrième ligne de raccordement du barrage de Sejnane au canal de la Medjerda, aux fins de fournir des quantités supplémentaires d’eau et d’assurer son transfert.

Il a recommandé de préparer des plans de rationalisation de la consommation de l’eau potable, toute en révisant les quantités d’eau allouées à l’irrigation et de manière à accorder la priorité à l’eau potable.

Kraiem a mis l’accent sur l’importance d’élaborer un plan de communication aux niveaux central et régional, de lancer des campagnes de sensibilisation pour rationaliser la consommation d’eau, et de programmer des séances de travail au niveau régional pour examiner la situation hydrique dans chaque gouvernorat et d’identifier des solutions urgentes permettant de mener à bien les projets bloqués.

Des exposés sur les préparatifs de la SONEDE pour la période de grande consommation et sur le plan d’approvisionnement en eau potable en 2021 notamment, dans le milieu rural ont été présentés au cours de cette séance.