Éthiopie: 239 cas confirmés, 99 guéris du Coronavirus

Vingt-neuf nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés en Éthiopie portant le total à 239 avec 99 guérisons, a annoncé dimanche 10 mai 2020 le ministère éthiopien de la Santé. Les nouveaux cas, tous des Éthiopiens de sexe masculin et âgés de 15 à 45 ans.

21 d’entre eux ont été identifiés à Addis-Abeba, 7 cas dans la région somalienne (Somali Quarantine Center) et 1 dans la région d’Oromia (identifiés par la surveillance communautaire dans la ville d’Adama).

Compte tenu de l’augmentation des cas de contamination au COVID-19, le ministère de la Santé et l’Institut éthiopien de la santé publique appellent les citoyens à respecter strictement toutes les mesures de précaution.

»Nous devons nous rappeler que chaque action que nous entreprenons détermine le risque de contracter le virus. Par conséquent, nous devons limiter nos mouvements et porter des masques de protection lorsque nous sortons, éviter les rassemblements de masse, se laver laver les mains avec de l’eau et du savon et maintenir la distance physique », a-t-on annoncé.

Le ministère de la santé met à la disposition de ses citoyens les numéros suivants pour signaler les personnes suspectées de coronavirus:

8335 et 952 ou le téléphone régulier 0118276796, ou à travers cette adresse e-mail: [email protected]