Éthiopie : Antony Blinken appelle à « enraciner » la paix au Tigré

Consolider le processus de paix. Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a appelé, mercredi 15 mars, à Addis-Abeba, à « enraciner » le processus de paix en cours au Tigré, dans le nord de l’Éthiopie, lors d’une visite visant notamment à renouer les liens distendus avec ce pays, allié historique de Washington.

Celui-ci a lié la reprise d’un plus grand partenariat économique avec l’Éthiopie à « la réconciliation et l’établissement des responsabilités » dans les atrocités du conflit au Tigré.

Il a par ailleurs annoncé une aide humanitaire de 331 millions de dollars pour aider les populations touchées par les violences et la sécheresse.

Antony Blinken est le plus haut responsable américain à visiter l’Éthiopie depuis novembre 2020 et le début de la guerre entre le gouvernement fédéral éthiopien et les autorités rebelles de la région du Tigré, à laquelle a mis fin un accord de paix signé le 2 novembre à Pretoria, en Afrique du Sud.

« Il y a beaucoup à faire. Le plus important étant probablement d’enraciner la paix qui s’implante dans le nord » du pays, a déclaré le chef de la diplomatie américaine avant un entretien avec son homologue éthiopien, Demeke Mekonnen, également vice-Premier ministre, avec qui il a dégusté un café, élément central de la culture éthiopienne.

Il a également souligné « l’objectif de renforcer la relation entre les États-Unis et l’Éthiopie », alors que cette dernière a été exclue depuis janvier 2022, en raison du conflit et au grand dam d’Addis-Abeba, de l’Agoa, initiative américaine exemptant de taxes les exportations de certains pays africains.