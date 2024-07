Éthiopie : Libéralisation du taux de change de la monnaie nationale

La banque centrale de l’Éthiopie a introduit une réforme de son régime de change aux termes de laquelle les banques commerciales sont autorisées à fixer librement le taux de change de la monnaie nationale.

Il s’agit de garantir plus de 10 milliards de dollars de financement et d’allègement de la dette que l’institut d’émission éthiopien négocie avec le Fonds Monétaire International.

La circulaire publiée sur internet autorise les banques à acheter et à vendre des devises étrangères à des taux librement négociés. La banque centrale n’interviendra « que de manière limitée pour soutenir le marché dans ses premiers jours ».

L’Éthiopie qui lutte contre une inflation galopante et des pénuries chroniques de devises étrangères, est devenue la troisième économie du continent à faire défaut sur sa dette publique à la fin de l’année dernière.

Avec la nouvelle réforme, la banque centrale du pays espère obtenir le soutien du Fonds Monétaire International et progresser dans la restructuration de la dette, longtemps retardée.

Depuis l’annonce de la réforme, la monnaie nationale, le birr a chuté de 23% face au dollar.

À la suite de l’effondrement de la monnaie éthiopienne, le conseil d’administration du FMI devrait discuter d’un nouveau plan de sauvetage, cette semaine.

- Publicité-