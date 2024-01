Ethiopie-Somaliland : La Somalie exige le retrait de l’accord avant médiation

Le gouvernement somalien a exclu jeudi toute médiation avec l’Éthiopie tant que cette dernière n’aura pas annulé le mémorandum d’entente conclu au début du mois avec le Somaliland, rapporte Africanews.

Mogadiscio, qui dénonce une violation de sa souveraineté territoriale, multiplie les actions pour faire annuler cet accord qui permet à l’Ethiopie de louer 20 kilomètres de côtes du Somaliland pour 50 ans.

Mercredi, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine avait appelé les deux pays à la retenue, lors d’une réunion consacrée à ce dossier. À sa suite, la 42e Session extraordinaire de l’Igad, l’Autorité intergouvernementale pour le développement s’est ouverte jeudi en Ouganda avec pour but de trouver une solution à la forte tension diplomatique entre l’Éthiopie et la Somalie et le conflit au Soudan.

