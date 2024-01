Ethiopie-Somaliland : Les Somaliens protestent pour leur souveraineté

Des milliers de Somaliens se sont rassemblés au stade Conis à Mogadiscio, afin de manifester leur indignation face à l’accord récent entre l’Éthiopie et le Somaliland, portant sur les baux maritimes et portuaires.

L’Éthiopie aurait acquis un bail exclusif sur la mer pour une durée de 50 ans, suscitant des inquiétudes quant à la souveraineté de la Somalie, note Africanews.

Le rassemblement, organisé par l’administration régionale de Mogadiscio, a permis aux habitants d’exprimer leurs préoccupations concernant le prétendu empiètement sur le territoire maritime somalien.

Sur la scène, des manifestants ont scandé des slogans et brandi des banderoles, exprimant leurs craintes quant aux impacts de l’accord sur les intérêts nationaux et les moyens de subsistance somaliens. Certains manifestants estiment que le bail pourrait créer un précédent pour l’exploitation d’autres ressources en Somalie.

Parmi les voix s’élevant contre cet accord, Hussein Gesey a conseillé au gouvernement éthiopien de cesser ses violations et interventions, soulignant la nécessité de respecter les frontières internationalement reconnues de la Somalie.

Dans un discours devant la foule, Ahmed Moallim Fiqi, ministre de l’Intérieur du gouvernement fédéral somalien, a dénoncé l’inacceptabilité d’être ignoré par le Premier ministre éthiopien, qualifiant ses actions de violation et les déclarant inacceptables.

Les orateurs, tout en mettant en garde contre les dangers de l’accord, ont également appelé la foule à s’unir pour défendre la souveraineté de la Somalie.

- Publicité-