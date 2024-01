Ethiopie : Une « famine en cours » au Tigré

Depuis la reprise des livraisons de céréales par les organisations humanitaires en Ethiopie, seuls 14 % des 3,2 millions de personnes ciblées par les agences humanitaires dans la région du Tigré ont reçu une aide alimentaire en janvier, rapporte AfricaNews.

Les Nations unies et les États-Unis avaient interrompu l’aide humanitaire au Tigré à la mi-mars de l’année dernière suite à la découverte d’un projet « à grande échelle » de vol de céréales humanitaires.

La suspension a été étendue au reste de l’Éthiopie en juin alors qu’environ 20,1 millions d’éthiopiens ont besoin de nourriture en raison de la sécheresse, des conflits et d’une économie à l’arrêt.

Le Tigré, qui compte 5,5 millions d’habitants, a été au centre d’une guerre civile de deux ans qui a fait des centaines de milliers de morts. L’insécurité persistante a freiné l’agriculture. Seulement 49% des terres agricoles du Tigré ont été plantées pendant la principale saison de plantation de l’année dernière, selon une évaluation des agences de l’ONU. La production agricole de cette région n’a atteint que 37 % du total estimé à cause de la sécheresse.

La mauvaise récolte a incité les autorités du Tigré à mettre en garde contre une « famine en cours » qui pourrait égaler la famine de 1984 à 1985 en Éthiopie. Cette crise alimentaire avait tué des centaines de milliers de personnes dans le nord de l’Éthiopie.

Malgré la gravité de la situation, le gouvernement fédéral éthiopien nie l’existence d’une crise alimentaire de grande ampleur. Le porte-parole a notamment accusé le chef du Tigré de « politiser la crise ».

