Ethiopie: Washington accentue la pression sur Addis Abeba

Joe Biden s’est dit prêt mardi à priver l’Ethiopie d’un accord commercial vital avec les Etats-Unis, en raison des violations des droits humains perpétrées dans la région dissidente du Tigré, une menace dénoncée par Addis Abeba.

- Publicité-

Le Tigré, en proie depuis près d’un an à un conflit entre les autorités dissidentes locales et les forces du gouvernement éthiopien, a été le théâtre de massacres et de viols de masse, dénoncés par le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken comme des « actes de nettoyage ethnique ».

En réponse à ces violations des droits humains, Joe Biden a expliqué mardi au Congrès qu’Addis Abeba serait privé à compter de janvier — de même que la Guinée et le Mali, deux pays théâtres de coups d’Etat — des avantages prévus par une loi américaine qui exempte les pays d’Afrique subsaharienne de droits de douane américains.

« Notre administration est profondément préoccupée (…) par les violations flagrantes des droits humains internationalement reconnues, perpétrées par le gouvernement éthiopien et d’autres factions (…) dans le nord de l’Ethiopie », a indiqué la représentante américaine au Commerce, Katherine Tai, dans un communiqué.

L’émissaire américain pour la Corne de l’Afrique, Jeffrey Feltman, a accusé de son côté Addis Abeba d’entraver la livraison d’aide humanitaire aux régions disputées.