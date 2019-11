Euro-2020 : l’Allemagne n’est pas favorite du tournoi, estime Low

La sélection allemande de football, quasi-qualifiée pour l’Euro 2020, n’est pas considérée comme l’un des favoris du tournoi, prévu du 12 juin au 12 juillet prochains, a estimé vendredi son sélectionneur Joachim Low.

“Je ne crois pas que nous fassions partie des top-favoris. Beaucoup de choses sont possibles, cette équipe a de grandes qualités, mais plusieurs joueurs ont encore besoin de quelques années pour se développer”, a indiqué le coach des Mannschaft, citant la France, l’Angleterre, les Pays-Bas ou encore l’Espagne parmi les vainqueurs potentiels.

Pour valider son ticket dès samedi, l’Allemagne doit battre le Belarus à Monchengladbach (20h45), et espérer que l’Irlande du Nord chez elle ne batte pas les Pays-Bas (même heure). Sinon, il faudra aux coéquipiers du gardien de but Manuel Neuer finir le travail mardi à Francfort contre les Nord-Irlandais.

L’Allemagne, privée d’une douzaine de cadres sur blessures lors du dernier rassemblement en octobre, a récupéré cette fois plusieurs joueurs clés, dont Toni Kroos, Ilkay Gündogan et Leon Goretzka en milieu de terrain, ou Timo Werner en attaque.

Deux pièces majeures du nouveau puzzle de Low sont cependant encore blessées pour plusieurs mois: l’attaquant de Manchester City Leroy Sané, et le patron de la défense du Bayern Munich Niklas Süle.

La 16e édition de l’Euro se jouera dans 12 villes de 12 pays d’Europe. Les demi-finales et la finale auront lieu au stade de Wembley à Londres.