« Evasion de Future Concertiste », Récital de piano de Fathia Ismail, le 21 février au Théâtre municipal de Tunis

Dans le cadre de sa mission, celle de détecter et d’éveiller les jeunes talents musicaux, les accompagner, leur donner l’encadrement adéquat et chercher à leur offrir des opportunités de visibilité et d’exposition médiatique, l’Association les Solistes organise, en partenariat avec le Goethe institut Tunis, un récital de piano de la jeune virtuose Fathia Issmail (19 ans) intitulé « Evasion de Future Concertiste » et ce, le 21 février au Théâtre municipal de Tunis à 19H00. Fathia Issmail est une jeune pianiste qui a évolué d’une façon remarquable au sein de l’Ecole Orchestrale les Solistes (EOS) durant ces dernières cinq années sous la direction de son professeur Achref Bettibi. Selon lui » le jeu de Fathia est très expressif, se caractérisant par de jolies phrasées, et ceci est dû à son excellente oreille musicale, sa persévérance et son dévouement total à l’instrument « .

La jeune virtuose présente ce concert avec la participation de l’Orchestre des Jeunes Solistes sous la direction d’Achref Bettibi et avec l’invitée d’honneur la Soprane Henda Ben Chaabene et les jeunes musiciens Anas Bouras (Guitare), Adam Kalia (Violon), Maram Oueslati (Chant lyrique),

Au programme des morceaux des oeuvres de Bach, Chopin, Haendel, Mozart…

