Éviter le défaut de paiement et préserver la paix, voilà  le défi de la Tunisie, selon Crisis group

La Tunisie est confrontée à une crise économique, amplifiée par la dette extérieure qu’elle peine à rembourser. Les acteurs extérieurs doivent continuer à faire pression sur le gouvernement en matière de droits de l’homme, tout en cherchant des moyens – principalement un prêt révisé du FMI – d’éviter les pires scénarios, préconise l’International Crisis Group .

Dans une analyse livrée le 22décembre courant, l’ICR indique que la résistance du président de la République Kais Saied à l’influence occidentale l’a conduit à rejeter les conditions d’un prêt proposé par le Fonds monétaire international, qui pourrait stabiliser l’économie en difficulté du pays en équilibrant le budget et en rétablissant la confiance des investisseurs. Sans ce prêt, le pays pourrait se retrouver en défaut de paiement sur sa dette extérieure en 2024 ou 2025, prévient-il. Et pour éviter la catastrophe socio-économique qui pourrait s’ensuivre, le gouvernement et le FMI devraient travailler à un accord révisé qui assouplirait les exigences en matière de réduction des dépenses et d’autres réformes économiques, afin d’éviter de choquer le système. Les partenaires étrangers de la Tunisie devraient, pour leur part, soutenir activement un tel accord, tout en « exhortant Saïed à protéger les migrants africains et d’autres personnes de la violence des groupes d’autodéfense et en veillant à ce que les droits de l’homme restent à l’ordre du jour ». En cas de défaillance, ils devraient être prêts à fournir une aide d’urgence.

Le climat politique de la Tunisie a radicalement changé depuis juillet 2021, note Crisis Group.. En proposant un programme inspiré d’une idéologie nationaliste et de gauche, le président tunisien « joue sur le ressentiment, notamment à l’égard de l’ancienne classe politique et des pays occidentaux, pour renforcer sa popularité. Son discours nationaliste a créé un climat propice aux violences criminelles contre les migrants subsahariens ».

Etouffée par la répression, l’opposition tunisienne est désorganisée, divisée et distraite, tandis qu’une grande partie de la population est préoccupée par sa survie face à la détérioration des conditions socio-économiques. Parmi les Tunisiens ordinaires, la peur de la répression qui avait disparu au lendemain du renversement du président Zine El Abidine Ben Ali lors du soulèvement de 2011 a refait surface. L’ICR rappelle qu’au cours de l’année 2023, les arrestations et les condamnations de personnalités publiques, en particulier de politiciens, se sont accélérées. Plus de 50 d’entre eux sont en prison pour divers chefs d’accusation ou en exil en vertu de mandats d’arrêt internationaux. En outre, depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre, une grande partie de la population et de la classe politique s’est concentrée sur l’expression de la solidarité avec les Palestiniens plutôt que sur les tensions internes.

Indicateurs économiques « alarmants »

Au cours des dix dernières années, l’instabilité politique et l’augmentation des dépenses au détriment des investissements ont ralenti la croissance économique. Plus récemment, le pays a subi une série de chocs liés à la pandémie de COVID-19 et à la guerre totale de la Russie en Ukraine, qui ont encore freiné la croissance et fait grimper l’inflation. La dette extérieure est montée en flèche, approchant les 90 % du PIB en 2022. Le fardeau de la dette a incité les agences internationales à dégrader la note de crédit de la Tunisie, rendant pratiquement impossible pour le pays d’obtenir des prêts de l’étranger.

Les partenaires internationaux de la Tunisie sont divisés, y compris en interne, sur la position à adopter pour faire face à ces développements, qu’ils considèrent comme menant le pays dans la mauvaise direction. Aux États-Unis, les membres du Congrès dénoncent régulièrement la dérive autoritaire de la Tunisie et les violations des droits de l’homme, mais l’Exécutif a entretenu son partenariat de sécurité avec Tunis, qui s’est avéré résistant. L’UE, emmenée par l’Italie, reste largement silencieuse sur le virage autocratique du président, soucieuse de minimiser le risque d’une augmentation de l’immigration fomentée par une implosion économique. L’Union africaine (UA) a exprimé son indignation face aux attaques contre les migrants subsahariens, mais l’Algérie et la Syrie nouent des liens de plus en plus cordiaux avec les dirigeants tunisiens, pour lesquels ils éprouvent des affinités idéologiques.

Pour contrer la récession économique, les partenaires étrangers de la Tunisie ont encouragé Saïed à accepter un accord avec le FMI – dont les termes ont été définis dans un accord conclu avec les services du FMI en octobre 2022 – qui aiderait le pays à honorer ses échéances de remboursement de la dette. Mais Saïed et ses partisans rejettent les réformes économiques liées au prêt, craignant qu’elles n’augmentent la pauvreté et ne déclenchent des troubles sociaux. Bien que le FMI semble ouvert à des accords plus souples, même un tel compromis pourrait aller trop loin pour Saïed. Bien qu’il n’ait pas coupé les ponts avec le FMI, Saïed (qui dépeint les élites tunisiennes comme étant de mèche avec les bailleurs de fonds occidentaux au détriment du peuple tunisien) pourrait simplement préférer renoncer à un accord et prendre le risque d’un défaut de paiement de la dette extérieure.

Des scénarios entachés d’incertitude

Ce serait une erreur. Bien que les partisans de Saïed et certains économistes affirment que la Tunisie pourrait être en mesure de trouver d’autres sources de devises (par exemple, grâce aux revenus générés par les envois de fonds, aux subventions de gouvernements amis comme l’Algérie ou aux ventes de phosphate et de pétrole), ces scénarios sont entachés d’incertitude, estime l’ONG indépendante. Les arguments selon lesquels la Tunisie pourrait être en mesure de surmonter le défaut de paiement – par exemple en puisant dans les réserves de change pendant qu’elle rééchelonne rapidement sa dette – sont tout aussi bancals. Ils tendent à ignorer les façons dont les facteurs de risque importants du pays pourraient déclencher une spirale descendante. Il s’agit notamment d’une dette intérieure massive, dont il pourrait être difficile d’assurer le service si le pays était confronté à un resserrement du crédit à la suite d’un défaut de paiement, et de la perspective d’une inflation galopante si le gouvernement imprimait de l’argent pour payer ses créanciers nationaux ou pour payer les salaires du secteur public. Les difficultés économiques pourraient pousser les citoyens dans la rue, créer une concurrence violente pour des ressources rares et même amener des officiers de l’armée formés en Occident à défier le gouvernement, avertit l’International Crisis Group.

Dans ces circonstances, affirme-t-il, la priorité des donateurs et du FMI devrait être de ramener l’équipe de Saïed à la table des négociations, où ils devraient proposer à Tunis un accord révisé avec des conditions moins strictes – à la fois pour aider à gérer la perspective de troubles sociaux et pour aider Saïed à voir comment il pourrait accepter un prêt. Même si les chances sont minces, cette approche pourrait encore fonctionner et mérite d’être poursuivie. Parallèlement, les donateurs devraient s’efforcer de renforcer les programmes d’engagement coordonné avec la Tunisie dans le cadre du G7 Plus – qui pourraient être élargis pour couvrir un plus grand nombre de sujets – et travailler de manière plus concertée pour synchroniser les politiques avec les organismes régionaux tels que l’Union africaine, afin que la Tunisie soit confrontée à un front plus uni d’acteurs extérieurs.

Les donateurs occidentaux devraient également s’efforcer de maintenir les droits de l’homme – y compris pour les migrants subsahariens – et la réforme de la gouvernance à l’ordre du jour diplomatique, en formulant leurs recommandations comme des moyens de prévenir l’accumulation de griefs au sein de la population. Que Tunis adhère ou non à ce raisonnement, cette formulation est moins susceptible de susciter une réaction négative qu’un appel aux valeurs ou aux principes, qu’elle est susceptible de considérer comme une tentative d’imposer les mœurs occidentales et de dégrader sa souveraineté. Enfin, les donateurs devront également préparer des programmes d’aide d’urgence pour fournir aux Tunisiens les produits de première nécessité si la voie actuelle conduit à un défaut de paiement et aux chocs qui s’ensuivraient probablement.

Persuader la Tunisie d’accepter des arrangements qui lui permettent d’éviter le défaut de paiement, tout en encourageant un comportement plus respectueux des droits, nécessitera de la part des donateurs et des partenaires de la flexibilité et du tact diplomatique. Même dans ce cas, le succès risque de ne pas être au rendez-vous. Tant qu’il reste des possibilités de parvenir à un accord avec le FMI, les acteurs extérieurs doivent continuer à faire ce qu’ils peuvent pour en tirer le meilleur parti, même s’ils se préparent aux pires scénarios qui, malheureusement, ne semblent que trop probables, déplore l’ICR.