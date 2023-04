Examen de la coopération bilatérale au centre d’un entretien du ministre de l’éducation avec le directeur général de l’ALECSO

Le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri a examiné mardi avec le directeur général de l’organisation arabe pour l’éducation la culture et les sciences (AlECSO), Mohamed Oueld Omar, la coopération entre le ministère et l’organisation et les moyens de la développer. La réunion a permis d’évoquer le rôle central de la Tunisie en matière de soutien des activités de l’organisation afin de promouvoir la qualité des systèmes éducatifs dans la région arabe. Boughdiri a souligné la disposition de la Tunisie pour soutenir l’ALECSO afin de jouer son rôle au service de la région arabe et de son peuple. L’objectif est d’édifier un meilleur avenir en conformité avec les valeurs du développement durable, indique un communiqué du ministère de l’éducation rendu public.

