Examen national : 32 782 candidats passeront les épreuves de fin d’études de l’enseignement de base

Trente deux mille sept cent quatre vingt deux (32 782) candidats passeront les épreuves du certificat de fin d’études de l’enseignement de base et 167 candidats passeront les épreuves du certificat de fin d’étude de l’enseignement de base technique, a annoncé le directeur général des examens au ministère de l’Éducation, Adel ben Hmida dans une déclaration à la TAP .

Les épreuves écrites auront lieu les 20, 21 et 22 juin 2022, dans 249 centres d’examen. Les examens seront corrigés dans 6 centres de correction. Les résultats seront annoncés le 5 juillet 2022.

Le nombre de candidats au concours d’accès aux collèges pilotes est de l’ordre de 57 340. Ils passeront des épreuves écrites dans 297 centres d’examen. La correction se déroulera dans 7 centres de correction. Les epreuves auront lieu les 23, 24 et 25 juin 2022, a rappelé le directeur général des examens au ministère de l’Éducation, Adel ben Hmida.

- Publicité-