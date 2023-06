ARP: Séance d’audition de la fédération générale de l’enseignement de base

La commission de l’éducation, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique, de la jeunesse et des sports, a tenu une réunion lundi consacrée à l’examen de son programme d’activité lors de la prochaine période. La commission a décidé de programmer une séance d’audition de la fédération générale de l’enseignement de base afin d’identifier les préoccupations du secteur, indique un communiqué rendu public par l’assemblée des représentants du peuple (ARP).

La commission a décidé également la tenue des rencontres avec les ministres de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la jeunesse et du sport, de la formation professionnelle et de l’emploi afin de connaitre les stratégies de travail au sein de ces ministères, a ajouté la même source.