La commission administrative sectorielle de l’enseignement de base se tient mardi 15 novembre 2022 à Hammamet, et ce, à partir de 9h pour examiner les propositions présentées par le ministère de l’éducation afin de résoudre la crise des enseignants suppléants et contractuels qui boycottent les cours depuis le début de l’année scolaire.

Selon une source syndicale qui a préféré garder l’anonymat, le ministère de l’éducation a proposé la titularisation des agents temporaires appartenant aux promotions de 2018 à 2021, précisant que la commission administrative annoncera sa position demain mardi.

A noter que la fédération générale de l’enseignement de base avait revendiqué la suppression de la qualité d’agent temporaire, la titularisation et le recrutement de tous les enseignants suppléants

selon les critères de transparence et d’équité et le recrutement des diplômés en licence appliqués et éducation en tant que stagiaires.