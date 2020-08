Explosions à Beyrouth : Les ressortissants tunisiens se portent bien

Le chargé des ressortissants tunisiens auprès de l’ambassade de Tunisie au Liban, Samir Safi a déclaré ce mercredi 5 août à Mosaïque fm, que les Tunisiens résidant à Beyrouth se portaient bien et qu’ils n’avaient pas été touchés par la double explosion qui a touché, hier, la capitale libanaise.

On rappelle qu’environ 2750 tonnes de nitrate d’ammonium étaient stockées dans l’entrepôt du port de Beyrouth, mardi, provoquant ainsi plus de 100 morts et plus de 4000 blessés outre les dégâts qualifiés de désastreux.