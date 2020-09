Gigantesque incendie au port de Beyrouth

Un gigantesque incendie s’est déclaré, jeudi 10 septembre, dans un entrepôt du port de Beyrouth, semant la panique parmi des Beyrouthins encore sous le choc de l’explosion meurtrière et dévastatrice qui a traumatisé la capitale libanaise il y a cinq semaines.

L’incendie a touché un entrepôt où sont stockés de l’huile pour moteur et des roues de voiture, a déclaré l’armée libanaise dans un communiqué, appelant les habitants à quitter les quartiers environnants. D’épaisses colonnes de fumée noire sont visibles depuis plusieurs quartiers de la ville comme le montre une vidéo postée sur Twitter par le quotidien libanais L’Orient-Le Jour.

Le feu a pris dans la zone franche du port, où étaient stockés des pneus et des huiles alimentaires par une compagnie importatrice, a déclaré de son côté le directeur par intérim du port à une chaîne de télévision locale. L’incendie « a commencé avec les bidons d’huile avant de se propager aux pneus », a-t-il ajouté. « C’est soit à cause de la chaleur soit d’une erreur, il est encore trop tôt pour le savoir », a-t-il encore affirmé.