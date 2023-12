Expulsions au Rwanda : La chambre des Communes approuve le projet de loi

Le projet de loi controversé du gouvernement britannique pour expulser vers le Rwanda des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni a franchi un premier obstacle au Parlement, accordant un répit au Premier ministre Rishi Sunak.

« Nous travaillerons à présent » pour que ce texte « rentre dans la loi afin que nous puissions faire décoller les vols vers le Rwanda et arrêter les bateaux » de migrants qui traversent la Manche, a réagi le chef du gouvernement conservateur sur le réseau social X (ex-Twitter).

Après pas loin de sept heures de débat, le projet de loi a été approuvé par 313 voix pour (269 contre) à la Chambre des Communes.

Mais le chemin parlementaire est encore long. Avant ce vote, les Brexiters durs de l’influent European researsh group (ERG), par la voix du député Mark François, ont indiqué qu’ils ne soutiendraient pas à ce stade le texte qu’ils jugent trop modéré. Ils ont fait savoir qu’ils chercheraient à l’amender, donnant rendez-vous en janvier pour la suite de cette saga.

Selon le politologue Tim Bale, de l’université Queen Mary de Londres, il s’agit d’un « sursis plutôt que d’un triomphe pour Rishi Sunak ». « Il y a encore plein d’obstacles » et « aucune garantie qu’ils seront surmontables », a-t-il déclaré à l’AFP.

Quatre ans après le triomphe des conservateurs sous Boris Johnson, Rishi Sunak se trouve à la tête d’une majorité divisée, mis en difficulté par l’aile droite de son parti.

Le nouveau texte définit le Rwanda comme un pays tiers sûr et empêche le renvoi des migrants vers leur pays d’origine.

Il propose également de ne pas appliquer aux expulsions certaines dispositions de la loi britannique sur les droits humains, pour limiter les recours en justice.

