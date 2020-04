Fakhfakh : Il n’y aura pas d’année blanche

La date de reprise des cours et le calendrier des examens seront annoncés le 29 avril 2020 par les ministres concernés, a affirmé, dimanche 19 avril 2020, le chef du gouvernement Elyes Fakhafakh lors d’une interview télévisée.

“Il n’y aura pas d’année blanche et les 240 mille élèves qui passeront un examen national retourneront en classe vers la mi-mai jusqu’à la 2ème moitié du mois de juin 2020”, a indiqué Fakhfakh, ajoutant que les élèves de la 6ème et la 9ème année de base et de baccalauréat passeront leurs examens à partir du mois de juillet.

Pour les universités le retour est prévu vers le début du mois de juin et les examens vers le début juillet, a-t-il précisé.