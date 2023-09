Année scolaire-Transport : Disponibilité, ponctualité et sécurité !

Dans le cadre d’une préparation optimale à la rentrée universitaire 2023-2024, le ministère du Transport, en coordination avec les entreprises nationales et régionales de son ressort, a élaboré un programme de travail qui permet d’améliorer l’offre pour répondre à la demande croissante et assurer la continuité de la mobilité des élèves et des étudiants dans les meilleures conditions possibles tout au long de la nouvelle année scolaire.

Il s’agit de resserrer davantage le lien avec les établissements d’enseignement et universitaires et e maintenir la régularité de la programmation commerciale préparée à cet effet.

Les étudiants représentent environ 46% des 570 millions de passagers estimés (au cours des cinq dernières années), où le nombre d’élèves et de passagers étudiants devrait atteindre 269 millions au cours de l’année scolaire 2023-2024, contre 266 millions de passagers pour la saison dernière, soit un taux de croissance de 1%.

Au cours de la présente année , les élèves et étudiants seront transportés à travers 2 217 lignes scolaires et universitaires sur le réseau de bus, sur 3 148 lignes urbaines sur l’ensemble du réseau de bus dans toutes les villes, en plus du réseau ferroviaire de la Société des transports de Tunis, et de la ligne côtière des chemins de fer nationaux tunisiens.

Il est prévu que le nombre d’abonnements scolaires et universitaires sur les lignes des sociétés de transport nationales et régionales atteignent environ 353 mille abonnés par rapport à environ 340 mille abonnés pour l’année scolaire écoulée, soit une augmentation d’environ 3%, et il est prévu aussi qu’ils seront transportés par 1666 bus dédiés au transport scolaire et universitaire sur 2755 bus au total par rapport à 2606 bus au total l’année dernière, un taux de développement estimé à 6%.

L’état de préparation global de la flotte d’environ 67% au moment de la rentrée scolaire s’explique par un certain nombre de facteurs, dont les plus importants sont le retard dans la mise en œuvre des programmes d’investissement liés aux acquisitions, l’augmentation des prix du transport, en plus de l’augmentation des autres coûts d’exploitation (carburant, pièces de rechange, salaires… etc.) et les pertes résultant d’actes de sabotage et d’attaques contre divers moyens de transport.

TRANSTU : Les bus usagés à la resousse

Pour la nouvelle année scolaire, il est prévu que 120 autobus scolaires et universitaires seront mis à contribution, et que l’ensemble du parc d’autobus connaîtra ne évolution positive avec 533 bus contre 450 unités au cours de la dernière année scolaire, compte tenu de la réception des 122 autobus usagés, en août 2023, et de l’achèvement du programme de réhabilitation de 45 autobus.

Ce nombre total devrait atteindre plus de 700 autobus en attendant de prendre livraison d’un deuxième lot de 187 bus et ce, dès le mois d’octobre. Les opérations de maintenance et de réhabilitation permettront également la réutilisation de 11 véhicules de métro d’ici fin 2023.

SNCFT : La disponibilité de la flotte étoffée à 75%

L’offre prévue est estimée à 20 trains pour la ligne « A » (ligne Tunis-banlieue sud) et à 9 trains pour le réseau de métro du Sahel, d’une capacité de 852 voyageurs par train, la disponibilité opérationnelle de la flotte devant augmenter par rapport à 75% au cours de l’année précédente à 76% pour cette année scolaire.

Par ailleurs, avec l’entrée en service de la ligne E du réseau ferroviaire à grande vitesse, offrant une capacité de 1 200 sièges par train, l’offre de la compagnie devrait s’améliorer cette année, permettant la réaffectation des bus opérant sur cette ligne pour desservir d’autres lignes de bus, étant noté que le nombre de passagers transportés par cette ligne du 27 mars au 31 août 2023 a atteint plus de 1 million 845 mille passagers.

En ce qui concerne les sociétés de transport régionales, il est prévu que le nombre d’abonnements pour la nouvelle année scolaire et universitaire sur leurs lignes atteindra environ 293 mille contre environ 285 mille l’année dernière, soit une augmentation d’environ 2%. A cet effet, 159 centres de vente d’abonnement seront à disposition.

Un programme de vente d’abonnements scolaires en ligne a, d’autre part, été mis à disposition, avec le soutien de l’État jusqu’à 90% du coût réel de l’abonnement.

Le ministère du Transport assure un suivi en temps opportun pour s’assurer que le programme de retour scolaire sera pleinement sécurisé dès les premiers jours et tout au long de l’année scolaire, en coordination avec les établissements nationaux et régionaux, ainsi qu’avec les administrations régionales et les autorités locales.