Confinement obligatoire de 3 jours pour les Tunisiens en voyage au Japon

Le Japon va imposer une période de confinement obligatoire de trois jours aux voyageurs en provenance de la Tunisie du Kazakhstan, a annoncé mardi le principal porte-parole du gouvernement.

À partir de vendredi, la période de quarantaine pour les voyageurs en provenance de l’Inde, du Sri Lanka, du Népal, du Pakistan, du Bangladesh et des Maldives sera portée de six à dix jours, a déclaré le secrétaire en chef du Cabinet, Katsunobu Kato, lors d’une conférence de presse. Ces mesures s’appliqueront à toutes les nouvelles entrées et à tous les retours.