Fakhfakh: les Tunisiens doivent apprendre à vivre avec le Coronavirus

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh est revenu, ce mercredi 20 mai 2020, lors d’une allocution télévisée prononcée sur Al Watanya 1, sur les derniers développements de la situation sanitaire générale du pays.

Il a, également, évoqué la stratégie nationale de confinement ciblé ainsi que de la deuxième étape qui sera entamée d’ici quelques jours.

La Tunisie est passée par plusieurs épreuves et les citoyens ont fait preuve de responsabilité et de conscience.

‘’On doit poursuivre cette lutte pour vaincre cette guerre épidémique’’, a-t-il dit.

‘’Après l’Aïd on entamera la deuxième phase du déconfinement. Respecter les consignes sanitaires recommandées par le ministère de la santé dans les lieux publics est impérative’’, a-t-il ajouté.

Fakhfakh a appelé les Tunisiens à apprendre à cohabiter avec le virus tout en suivant les mesures de prévention nécessaires.

»Il faut apprendre à vivre avec le coronavirus tant qu’on a pas trouvé de vaccin ».