Falsification et Escroquerie pour obtenir davantage de fourrages subventionnés à Sidi Bou Zid

Le ministère public du tribunal de première instance de Sidi Bou Zid a ordonné, ce jeudi 16 mars, de placer en garde en vue deux personnes dont l’une est un omda soupçonnées, avec une troisième personne, laissée en état de liberté, de falsification ainsi que de détention et d’utilisation d’un pistolet, et d’escroquerie en ce qui concerne la déclaration du nombre des bestiaux d’un troupeau de moutons, en leur possession. Il leur est reproché d’avoir présenté une fausse déclaration concernant le nombre de bestiaux en leur possession , en l’augmentant délibérément de manière à bénéficier illégalement de quantités plus grandes de fourrages subventionnés, ce qui est de nature à provoquer une dilapidation de l’argent public, selon ce qu’a rapporté Mosaique FM citant Jaber Ghénimi, adjoint du procureur de la république du dit tribunal.

Ce dernier a expliqué qu’après vérification, il s’est avéré que le nombre des bestiaux est de loin inférieur au nombre déclaré.