Favoriser le statu quo et diluer les réformes !

Les crises alimentaire et de la dette dans les pays à revenu faible et moyen (PRFM) de la région MENA, aggravées par l’impact des chocs énergétiques, sont avant tout de nature structurelle et surtout liées aux faiblesses inhérentes à leurs économies. Par exemple, et la Tunisie est le cas le plus frappant, comme le souligne le think tank Carnegie, bien que la crise alimentaire dans la région MENA ait été communément associée à la réduction de l’approvisionnement de certaines denrées alimentaires en raison de la guerre en Ukraine, elle découle en réalité d’une situation difficile prolongée et durable qui a englouti les systèmes alimentaires de la région. De même, les crises de la dette auxquelles sont confrontés des pays comme la Tunisie, l’Égypte, et le Liban sont enracinées dans l’économie politique et le modèle de développement économique que chacun de ces trois pays a poursuivi.

Parce que les crises alimentaire, énergétique et de la dette sont structurelles, elles remodèlent profondément les ordres nationaux ainsi que l’équilibre des pouvoirs politiques et économiques au niveau régional. Dans ces trois pays , ainsi que dans d’autres importateurs d’énergie, ces crises ont exacerbé les tensions financières qui poussent les dirigeants en place dans des dilemmes de choix politiques. Les régimes hésitent à mettre en œuvre des réformes, car celles-ci entraîneraient des coûts sociaux et politiques qui menaceraient leurs électeurs. Dans le même temps, le fait de s’abstenir de procéder à des réformes et à des réajustements structurels ne fera qu’aggraver la situation financière désastreuse de ces pays, créant ainsi des tensions insoutenables.

Face à ces alternatives, la tendance presque générale consiste à favoriser le statu quo tout en cherchant à diluer les réformes.

D’un point de vue géopolitique régional, ces crises ont imposé des réalignements économiques et géopolitiques qui renforcent les exportateurs d’hydrocarbures, tout en marginalisant de plus en plus les États pauvres en énergie. La dépendance des PFR-PRI importateurs d’énergie à l’égard des pays exportateurs d’hydrocarbures pour ce qui est de l’aide a sapé l’autonomie de leur politique étrangère en raison de la nécessité de se plier aux exigences de leurs bailleurs de fonds, ou du moins de les satisfaire.

Des faiblesses éminemment structurelles

Les économies des PRFM du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, en particulier celles de l’Égypte, de la Tunisie et du Liban, souffrent d’une série de déficiences structurelles. Cela explique pourquoi les crises alimentaire, énergétique et de la dette auxquelles ces pays sont confrontés ne peuvent être attribuées simplement aux répercussions du conflit ukrainien ou à la pandémie de coronavirus. L’inflation des prix des denrées alimentaires et la dépréciation des monnaies locales ont entraîné une baisse du pouvoir d’achat des consommateurs, en particulier en Tunisie. Cette situation a mis à rude épreuve l’accès à la nourriture, les pauvres et les personnes vulnérables, y compris les femmes et les enfants, se trouvant dans une situation de vulnérabilité.

Une autre déficience structurelle importante qui explique la crise alimentaire actuelle est le changement des régimes alimentaires vers une dépendance aux importations, et le problème qui en découle pour la production agricole nationale, en particulier le déclin de la production pour répondre à la demande locale. Cette évolution a commencé dans les années 1980, lorsque la production et l’accès à la nourriture se sont internationalisés. Plus précisément, le système du capitalisme commercial, ainsi que les politiques de libéralisation économique adoptées depuis les années 1970 par les pays de la région MENA et l’intégration des systèmes agricoles locaux dans l’économie mondiale, ont incité les États à favoriser les produits agricoles à forte intensité de capital et orientés vers l’exportation, susceptibles de rapporter des devises fortes.Dans de nombreux pays, l’agriculture d’exportation a donc été privilégiée par rapport au développement de l’agriculture destinée à la consommation alimentaire locale, les pays de la région MENA cherchant avant tout à optimiser leurs avantages concurrentiels. Les États ont donc permis au marché international de déterminer la politique agricole nationale, les secteurs agricoles étant principalement axés sur la culture à grande échelle de produits de rente plutôt que sur l’agriculture de subsistance ou la consommation locale.

Le parti pris contre les zones rurales est allé de pair avec le déplacement et la dévaluation de la main-d’œuvre agricole, une autre dimension structurelle importante qui contribue à expliquer la crise alimentaire dans la région.

Les petits agriculteurs, des laissés-pour-compte

Par exemple, en Tunisie, à partir des années 1970, le gouvernement a commencé à négliger les zones rurales tout en augmentant son soutien aux villes côtières et aux secteurs des services et de l’industrie légère. Ces politiques ont incité des centaines de milliers de Tunisiens à migrer des zones rurales vers les villes, entraînant une diminution de la disponibilité des travailleurs agricoles, en particulier chez les jeunes, et l’abandon de vastes étendues de terres. En conséquence, plus de 45 pour cent des travailleurs agricoles étaient âgés de plus de soixante ans en 2022, et pas plus de 10 pour cent d’entre eux avaient moins de trente-cinq ans. En effet, l’un des principaux obstacles auxquels les travailleurs agricoles tunisiens ont été confrontés depuis les années 1980 est l’accès limité à la terre et au crédit, 35 qui a résulté de l’inadéquation des mécanismes de financement provenant de sources publiques et privées.

De plus, alors que les grands agriculteurs sont épargnés par les taxes sur l’irrigation et l’eau, le gouvernement impose de telles taxes aux petits agriculteurs, ce qui ne fait qu’accélérer leur appauvrissement. Un nombre croissant de petits agriculteurs ont été contraints d’abandonner l’agriculture en raison du manque de soutien qu’ils reçoivent.

Les disparités en matière de propriété foncière ont également prévalu en Tunisie, où l’accès à la terre pour les petits agriculteurs s’est détérioré depuis que le pays a obtenu son indépendance de la France en 1956.56 Dans les années 1970, en particulier après l’adoption des politiques d’ajustement structurel, les terres de l’État n’ont plus été accordées aux coopératives d’agriculteurs comme elles l’avaient été auparavant. Sous la présidence de Zine el-Abidine Ben Ali (1987-2011), le clientélisme et la corruption ont prévalu, les plus proches du régime ayant accès aux terres les plus fertiles et bénéficiant de monopoles sur l’exportation des produits agricoles, ce qui a exacerbé les inégalités. Par exemple, en 2004-2005 (années pour lesquelles les derniers chiffres sont disponibles), 88 % des agriculteurs tunisiens cultivaient 39 % des terres agricoles, tandis que 1 % cultivait près d’un quart des terres.

Cette marginalisation des petits agriculteurs et des producteurs de denrées alimentaires a eu des conséquences importantes, car elle a entraîné une perte des pratiques agricoles traditionnelles durables, ce qui a exacerbé la crise environnementale actuelle dans la région, explique Carnegie.