Ferme solaire flottante sur le lac de Tunis

Une séance de travail s’est tenue, lundi, au siège du gouvernorat de Tunis, consacrée à’un projet pilote de ferme solaire photovoltaïque flottante de 200 kWc sur le lac de Tunis qui sera réalisé par la Steg et l’entreprise française Qair International.

Un protocole d’accord de partenariat avait été signé, le 9 juillet dernier, par Qair International et la Steg pour la réalisation de ce projet pilote et une étude du potentiel solaire flottant en Tunisie, financé par un Fond d’études et d’Aides au Secteur Privé (FASEP) du ministère français de l’Économie et des Finances .