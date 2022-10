Festival de l’Harissa à Nabeul

Cette année, l’Association de la sauvegarde de la médina de Nabeul a décidé de mettre du piquant à la fête du piment en mettant en lumière la harissa.

Et donc, les 5,6,7, 8 et 9 Octobre 2022 aura lieu le festival de la harissa à Dar Nabeul, où une quinzaine de cuisiniers, producteurs, et chercheurs partageront à Nabeul leur vision et leur version de la fabrication de harissa.

La fameuse sauce nabeulienne, à l’image du couscous, devrait bientôt faire son entrée à l’UNESCO dans la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité́.

Et pour mettre en valeur ce condiment caractéristique du Cap Bon, au parfum et aux saveurs du terroir, les organisateurs du Festival ont programmé pour cette 8eme édition, une sortie des chefs et des élèves des écoles hôtelières, des séances de dégustation et de démonstration de cuisine, et des ventes de harissa par les artisans selon les méthodes traditionnelles.