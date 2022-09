Festival du film Insaniyyat du 20 au 25 à la Cinémathèque Tunisienne

La Cinémathèque Tunisienne a annoncé, lundi, le programme des projections prévues pour cette semaine dans le cadre du Festival du film Insaniyyat.

Cette manifestation fait partie d’une large programmation du Forum international des Sciences humaines et sociales « Insaniyyat » organisée dans première édition du 20 au 24 septembre, à la Cité de la Culture et au Campus universitaire de la Manouba.

Une sélection de films arabes et africains seront projetés du 20 au 25 septembre, à la Salle Tahar Chériaa, à la Cité de la Culture.

Il s’agit d’oeuvres produites entre 1968 et 2021 pour des réalisateurs qui ont marqué le cinéma africain et arabe comme Le Mandat du Sénégalais Ousmane Sembène (1968), Tilai du Burkinabe Idrissa Ouedraogo (1990), It Must Be Heaven du Palestinien Elia Suleiman (2020).

Le cinéma tunisien sera représenté par Les Baliseurs du Désert de Nacer Khemir (1984),

Arab de Fadhel Jaïbi & Fadhel Jaziri (1988), The Last of us d’Alaeddine Slim (2016), Le Disqualifié de Hamza Ouni (2020) et Insurrection de Jilani Saadi (2021).

Le film cambodgien Irradiés de Rithy Panh (2020) est également au menu.

Voici la liste complète des films au programme:

Mardi 20 septembre :

HEREMAKONO, Abderrahmane Sissako, 2002, Mauritanie, 95′

FÉLICITÉ, Alain Gomis, 2017, Sénégal, 120′

INSURRECTION, Jilani Saadi, 2021, Tunisie, 105′

Mercredi 21 septembre :

SUR LA PLANCHE, Leïla Kilani, 2010, Maroc, 106′

LE Mandat, Ousmane Sembène, 1968, Sénégal, 105′

LE DISQUALIFIÉ, Hamza Ouni, 2020, Tunisie, 114′

Jeudi 22 septembre :

Trois courts métrages de Ateyyat El Abnoudy

CHEVAL DE BOUE, 1971, Égypte,12′

LE SANDWICH, 1975, Égypte, 12′

PERMISSIBLE DREAMS, 1983, Égypte, 31′

DANS MA TÊTE UN ROND POINT, Hassen Ferhani, 2015, Algérie, 100′

LES BALISEURS DU DÉSERT, Nacer Khemir, 1984, Tunisie, 95′

Vendredi 23 septembre :

LA FEMME DU FOSSOYEUR, Khadar Ayderus Ahmed, 2021, Somalie, 82′

LES RÊVES DE LA VILLE, Mohamad Malas,1984, Syrie, 120′

THE LAST OF US, Alaeddine Slim, 2016, Tunisie, 94′

Samedi 24 septembre :

TILAI, Idrissa Ouedraogo, 1990, Burkina Faso, 81′

EN ROUTE POUR LE MILLIARD, Dieudo Hamadi, 2020, République démocratique du Congo, 80′

20h00 : ARAB, Fadhel Jaïbi & Fadhel Jaziri, 1988, Tunisie, 95′ (Projection en 35 MM)

Dimanche 25 septembre :

IRRADIÉS, Rithy Panh, 2020, Cambodge, 88′

LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL, Djibril Diop Mambéty, 1998, Sénégal, 45′

LE FRANC, Djibril Diop Mambéty, 1994, Sénégal, 45′

IT MUST BE HEAVEN, Elia Suleiman, 2020, Palestine, 97′

Nb: les horaires des projections sont visibles sur le réseau social de la Cinémathèque

Cor-faty