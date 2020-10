Festival international de Hammamet 2021: nouvel appel à candidature pour participer à la 56e édition

Le Centre culturel international de Hammamet, Maison de la Méditerranéenne pour la culture et les arts, lance un nouvel appel à candidature pour participer au Festival international de Hammamet (FIH) prévu en 2021.

Dans un communiqué publié le 5 octobre, le CCIH annonce que le dernier délai pour la réception des dossiers pour participer à la 56ème édition du Festival est fixé au 15 décembre prochain.

En raison de la conjoncture sanitaire dans le monde et la pandémie de la Covid-19, l’édition 2020 de ce Festival international qui se tient annuellement durant l’été n’a pas eu lieu. Elle a été reportée pour l’année prochaine.

A cet effet, les organisateurs soulignent que les candidats ayant postulé suite au premier appel qui précédait la décision du report-, sont tenus de renouveler leurs candidatures.

Ce nouvel appel est réservé aux créateurs du secteur artistique et culturel, aux imprésarios, aux structures et institutions concernées par la production et la promotion des œuvres artistiques.

Les candidatures doivent comporter un dossier artistique contenant des extraits audio-visuels de pas moins de 10 minutes.

Chaque créateur est appelé à mentionner la vision artistique et intellectuelle détaillée du projet tout en mentionnant le nom de tous les participants, la durée globale du spectacle et de chaque partie constitutive ainsi que les auteurs et compositeurs.

Pour avoir d’amples informations, il est possible de consulter le site du CCIH à l’adresse suivante : http://www.ccih.gov.tn/

Les dossiers de candidature sont à envoyer par voie postale ou à remettre directement auprès au bureau d’ordre du Centre culturel international de Hammamet qui organise cet événement annuel sous l’égide du ministère des Affaires Culturelles.