L’UIB retourne à el Jem et son festival

La Fondation Arts & Culture by UIB, mécène principal du Festival International de Musique Symphonique d’El Jem – depuis 2018 – a tenu avec la direction du Festival, une conférence de presse, le mardi 21 juin 2022, à l’hôtel Concorde sis aux berges du Lac. Durant cette conférence, la programmation et les grandes lignes de la 35ème édition ont été dévoilées aux nombreux médias qui y étaient présents. C’était l’occasion, également, de passer en revue le partenariat qui unit le Festival avec son mécène Principal, La Fondation Arts & Culture by UIB. Après une pause de deux ans, en raison de la pandémie de la COVID, la 35ème édition, baptisée « Le retour à El jem » se déroulera du 12 juillet au 13 août 2022.

Et pour finir en beauté et célébrer la fête de la femme tunisienne, la soirée de clôture, prévue le 13 août 2022, rendra hommage aux FEMMES TUNISIENNES. L’ouverture de cette soirée sera faite par l’artiste Rihab Sghaïer, cheffe de chœur de la chorale Angham by UIB. cette soirée verra la participation, également, de l’Ensemble Reflektor (Allemagne) en collaboration avec Tunisia 88.

La Fondation Arts & Culture by UIB a annoncé, lors de cette conférence de presse, le renouvellement de son partenariat avec le festival International de Musique Symphonique d’EL Jem pour les 3 prochaines éditions.