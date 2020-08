Festival Méditerranéen de la Goulette: 15 spectacles tunisiens du 15 au 30 août 2020

Le coup d’envoi de la 46ème édition du festival Méditerranéen de la Goulette qui aura lieu, samedi, se déroulera sur deux espaces, l’espace El Karraka et la maison de la culture de la Goulette.

Cette édition prévue du 15 au 30 août sera dédiée à la mémoire de l’ex directrice de la maison de la culture de la Goulette Jalila Amami, décédée le 26 mai 2020.

La programmation prévoit des ateliers de théâtre sous la direction de Taher Issa Ben Larbi, metteur en scène et acteur, ainsi que des spectacles diversifiés entre musique et théâtre.

En collaboration avec l’Association Tunisienne d’Improvisation Théâtrale (ATIT), le comité du festival a prévu des journées pour enfants et un spectacle » Andalousiyet » de Nesrine Chaabouni qui sera dédié au chorégraphe Nejib Khalfallah, décédé le 24 Juillet 2020.

Au moment où plusieurs autres festivals d’été ont été annulés, l’édition 2020 du festival méditerranéen de la Goulette est parmi les rares manifestations maintenues en cette saison marquée par une conjointure sanitaire exceptionnelle.

Voici le programme complet:

– 15 août 2020 : Spectacle de Noha Rhayem et Aymen Lessik

– 16 août 2020 : » Souk Sawdae » création du Centre National d’Arts Dramatiques et Scéniques de Tataouine

-17 août 2020 : » Soukoun » création du Théâtre National Tunisien

-18 août 2020 : Spectacle « Nafas » de la Troupe de la médina de Tunis

– 19 août 2020 : Spectacle » Kasr El Saada » de Nizar Saidi

– 20 août 2020 : Spectacle » Tathir » de Widad El Elmi

– 21 août 2020 : » Arouset El Bazar » de Dalila Meftehi

– 22 août 2020 : Spectacle » Malla Jaw » de Kaouther El Bardi et Jalel Eddine Saadi

– 23 août 2020 : Spectacle » Dj Costa «

– 24 août 2020 : Spectacle » El Takhmira » de Mohamed-Ali Kammoun

– 25 août 2020 : Spectacle de la Troupe du Maestro Abdel Rahmen Ayadi

– 26 août 2020 : » Big Bossa » de Wajiha Jandoubi

– 27 août 2020 : Spectacle de Hedi Donia

– 28 août 2020 : « Gorhmana » de Moez Toumi

– 29 août 2020 : « Double face » du duo Karim El Gharbi et Bassem Hamraoui

– 30 août 2020 : Spectacle » Rouh » de Fatma Felhi