Fête du sacrifice : Collecte et Valorisation des peaux des moutons immolés

Bonne initiative de la part de la municipalité de l’Ariana, et autres communes, selon ce qu’a rapporté Radio Express FM, dimanche 25 mai, à travers leur adhésion massive à la campagne nationale de collecte et de valorisation des peaux des moutons immolés à l’occasion de la fête du sacrifice, l’Aid el Idha.

La commune de l’Ariana et plusieurs autres municipalités ont concocté des programmes de sensibilisation destinés à inciter les citoyens à participer à la campagne nationale de collecte et de valorisation des peaux des moutons devant être immolés, cette année, à l’occasion de la fête du sacrifice, l’Aid el Idha, mercredi 28 juin.

Des points de collecte de ces peaux ont été ouverts à cet effet.

Des recommandations ont été faites afin de bien mener l’opération de dépeçage de manière à ne pas abimer les peaux.

Notons que plusieurs associations écologiques ont lancé de concert avec des municipalités et le Centre national du cuir et de la chaussure, cette campagne nationale pour la collecte et la valorisation des peaux des moutons immolés durant la fête du sacrifice, sachant que près d’un million de peaux sont jetés annuellement dans la nature, à cette occasion.