Fêtes de fin d’année: Le ministère du Tourisme a tranché !

Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat a appelé tous les établissements touristiques à respecter la décision relative à l’interdiction des rassemblements et manifestations, quelle qu’en soit la nature ainsi que les réjouissances publiques et privées, y compris les célébrations de la fin de l’année administrative (la soirée du 31 décembre 2020).

Et de préciser dans un communiqué publié, lundi, que cet appel intervient suite à la décision de la commission nationale de lutte contre le Coronavirus, émise le 22 décembre 2020, portant maintien de l’application de toutes les mesures préventives prises le 6 décembre courant et les protocoles sanitaires jusqu’au 15 janvier 2021.

Le ministère a appelé, dans ce contexte, les fédérations professionnelles dans le secteur touristique, auxquelles des correspondances officielles ont été adressées, à informer les professionnels du secteur et à veiller à les sensibiliser afin de respecter cette interdiction et à se conformer au protocole sanitaire mis en place, ainsi que toutes les décisions y afférentes issues des autorités centrales et régionales.

On rappelle également que le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a appelé, lundi, à intensifier les campagnes de contrôle en cette période de fin d’année, à veiller au respect de la loi et à signaler les contrevenants aux décisions de la Commission nationale de lutte contre le coronavirus, et ce, dans le but d’éviter la propagation du virus.

Au cours d’une séance de travail, au palais du gouvernement, à la Kasbah, en présence du ministre de l’Intérieur et de hauts cadres sécuritaires, Mechichi a dit en appeler à « la conscience » et au civisme des citoyens pour surmonter la crise épidémique actuelle de la Covid-19.

La Commission nationale de lutte contre le coronavirus a décidé, mardi dernier, dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus, de continuer à appliquer les mesures prises le 6 décembre courant et à respecter les protocoles sanitaires et mesures de prévention, et ce, jusqu’au 15 janvier 2021.

Il s’agit surtout du maintien du couvre-feu, d’interdire les déplacements entre les régions, sauf dérogation, ou pour motif impérieux, de charger les instances spécialisées de renforcer le contrôle et imposer un respect rigoureux des mesures de prévention contre le coronavirus (…).

A noter que le ministère de la Santé a fait savoir que le nombre de décès dus au coronavirus est passé à 4518 morts, après le recensement de 52 nouvelles victimes le 27 décembre 2020 à 23 heures. Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique dans le pays publié, lundi soir, le ministère a indiqué que 1612 nouvelles contaminations ont été enregistrées sur 6539 analyses effectuées.

Le nombre de personnes rétablies à la même date a atteint 101 mille 245, sur 133 mille 204 cas porteurs du virus.

Selon la même source, 6706 personnes infectées par le virus sont, actuellement, hospitalisées dont 332 patients en soins intensifs et 109 placées sous respiration artificielle et ce dans des établissements de santé des secteurs public et privé.