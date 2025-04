Fethi Ennaifer signes des projets en Libya

La page officielle du Fonds libyen de développement et de reconstruction a rapporté que le directeur général du Fonds libyen de développement et de reconstruction, a signé des contrats avec la société générale libyenne-tunisienne, représentée par l’homme d’affaires tunisien Fathi Ennaifer, pour des projets de santé vitaux dans la ville de Benghazi. Les contrats comprenaient la construction d’un hôpital de chirurgie pédiatrique de 490 lits à Benghazi, le projet de création d’une maternité et d’un hôpital gynécologique de 200 lits à Benghazi.

L’information a été rapportée par le site d’information « Les journalistes tunisiens de Sfax », qui a précisé que l’homme d’affaire en question a déjà mis en œuvre plusieurs projets à grande échelle en Libye, dont des hôpitaux, des hôtels et des abris pour voitures.