FIBA – Éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde – Tunisie – République démocratique du Congo , dimanche à 15 H 30 ( H.T)

le Match de basket-ball (Tunisie – République démocratique du Congo ) pour le compte de la derniere journee de l’ultime fenêtre des Éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde FIBA (Groupe F) se jouera, dimanche à 16 H 30 (15 H 30 H.T) precise un communique de la fiba.

La fiba ajoute « Suite aux résultats de la 2e journée de l’ultime fenêtre des Éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde FIBA et afin de protéger l’intégrité de la compétition, les matchs Tunisie vs République démocratique du Congo et Cameroun vs Sénégal de ce dimanche 26 février 2023 se joueront aux horaires suivants » .

Match : Cameroun vs Sénégal à 14 H 00 ( H.L ) (13 H 00 H.T) Match : Tunisie vs République démocratique du Congo à 16 H 30 ( H.L ) (15 H 30 H.T)

Tous les autres matchs de la dernière journée se disputeront à l’heure prévue initiale