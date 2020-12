Fifa « The Best » : Robert Lewandoswki élu meilleur joueur de l’année

L’international polonais et attaquant vedette du Bayern de Munich, Robert Lewandowski, a été élu jeudi meilleur jour de l’année 2020, lors de la remise des prix Fifa « The Best » à Zurich.

Lewandowski, meilleur buteur d’Europe et vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern, n’a jamais obtenu le Ballon d’Or, qui n’est pas organisé cette année à cause de la pandémie de coronavirus.

Il a battu, pour une fois, les deux autres nominés, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, multiples lauréats du Ballon d’Or.

La cérémonie annuelle The Best Fifa Football Awards 2020 a eu lieu ce jeudi sous un format virtuel totalement inédit, en raison de la crise sanitaire.

Pas de ballon d’or cette année, mais la FIFA a, quant à elle, fait le choix de maintenir la cérémonie The Best Fifa Football Awards 2020.

Chez les femmes, l’internationale anglaise Lucy Bronze (Manchester City) a été élue joueuse de l’année.

Sarah Bouhaddi, la portière de l’Olympique Lyonnais, vainqueur de la Ligue des Champion Féminines, du championnat et de la Coupe de France a été élue meilleure gardienne féminine de l’année.

Chez les hommes, Manuel Neuer, vainqueur de la Ligue des champions cette année avec le Bayern Munich, a été sacré meilleur gardien. A noter également la nomination, pour la deuxième fois consécutive, de Jürgen Klopp (Liverpool) en tant que meilleur entraîneur.

