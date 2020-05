Fin de la période d’isolement sanitaire pour 253 tunisiens de retour d’Arabie Saoudite

Près de 253 tunisiens, rapatriés de l’Arabie Saoudite ont terminé, hier mardi, leur période d’isolement sanitaire obligatoire dans un centre à Djerba (gouvernorat de Médenine) et quitté l’île.

Selon Ziad Al Anz, directeur adjoint de la santé de base de Médenine, aucune contamination n’a été enregistrée dans les rangs de ce groupe de tunisiens venus dans le cadre du second voyage de rapatriement de l’Arabie Saoudite.

Après la fin du confinement de ce groupe où figurent plusieurs sportifs, ainsi que le départ des groupes précédents venus de l’Arabie Saoudite, de la Belgique, et de la Pologne, seulement 147 tunisiens venus de la Turquie poursuivent une période de confinement dans un hôtel à Djerba.

Dix hôtels de l’île de Djerba et de Zarzis ont été mis à la disposition du secteur de la santé afin de soutenir les efforts de l’Etat pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Ces hôtels ont accueilli près de 1274 personnes dans le cadre du confinement obligatoire, selon le commissaire régional au Tourisme Hichem Mahouachi.